هذه أبرز المواقف تجاه قرار واشنطن إبقاء 200 جندي في سوريا

2019/02/23 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد رحبت قوات سوريا الديمقراطية بقرار الإدارة الأميركية الإبقاء على مجموعة صغيرة لحفظ السلام في سورية، مشيرة إلى أنها ستمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى وتصادم كبيرين.وأعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستترك “مجموعة صغيرة لحفظ السلام، تتكون من 200 جندي أميركي في سورية لفترة من الوقت بعد انسحابها وذلك بعد […]

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