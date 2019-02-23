خاص| الحشد: قوات الاحتلال ترصد ارقام السيارات من السماء فكيف تسمح بدخول الإرهاب؟

2019/02/23 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

أكد مدير مكتب الحشد الشعبي في بغداد ابو ضياء الصغير، أن الإرهاب متواجد في بعض المناطق تحت مرئى من “قوات الاحتلال”، متسائلا كيف تحصل تغرات على الحدود في اماكن تتواجد فيها قوات أمريكية تدعي امتلاك وسائل متطورة تمكنها حتى التقاط أرقام السيارات من السماء؟.

وقال الصغير في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثة قناة “الاتجاه”، إن “الإرهاب متواجد في بعض المناطق وتحت مرئى من قوات الاحتلال، وللأسف لم يتخذ أي جهد عسكري تجاههم سوى بعض المعلومات العسكرية البسيطة جدا”، مؤكدا أن “بعض المناطق مفتوحة الحدود مع دول الجوار وتوجد تغرات فيها لعدم تمكين القوات العراقية من السيطرة على تلك المناطق بسبب وجود قوات أو تشكيلات غير تابعة للحكومة العراقية فيها”.

وأضاف الصغير، أن “الدلالات العسكرية تشير الى مرور حركة من تلك المناطق باعتبار ان الحدود السورية غير آمنة ويوجد فيها الكثير من الإرهابيين والدواعش”، متسائلا “كيف دخل الدواعش من مناطق تتواجد فيها القوات الامريكية الى العراق، خاصة وأن المعروف عن القوات الامريكية لديها وسائل تلتقط رقم السيارة من السماء، فكيف حصل ذلك؟، مع ما تدعيه القوات الأمريكية بأن لها اجهزة واقمار اصطناعية واجهزة تجسس متطورة”.

وأكد، أن “التشخيص الرئيسي، هو توجد ثغرات في الحدود”، متسائلا “أين الامريكان من تلك الثغرات، هل هو تعاون مع الإرهاب او تساهل أم ماذا؟”.

وكان رئيس الوزراء ادل عبد المهدي اكد في وقت سابق أن العراق يراقب بـ”حذر” ما يجري على الحدود مع سورية نتيجو وجود إرهابيين خطرين هناك، فيما يؤكد قياديون في الحشد الشعبي أن القوات الامريكية تغض الطرف عن دخول الإرهابيين الى العراق، لافتين الى رصد تحركات مشبوهة بين الطرفين.





D.S

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