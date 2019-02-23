الدوري الإسباني.. إسبانيول يواصل نزيف النقاط بتعادل مع هويسكا

2019/02/23 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلواصل فريق إسبانيول إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وتعادل للجولة الثانية على التوالي.وسقط إسبانيول في كمين ضيفه هويسكا بهدف لكل منهما، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.تقدم إسبانيول بهدف عن طريق إستيبان غرانيرو في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.وعادل النتيجة لهويسكا، خافيير إيتشيتا في الدقيقة 45+2 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة، ارتقى إسبانيول للمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، فيما يحتل هويسكا المركز العشرين والأخير برصيد 19 نقطة.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة بصريد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و9 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثالث.

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