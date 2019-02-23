رسمياً.. الميناء يتعاقد مع مدرب الأنيق السابق

2019/02/23 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الميناء تعاقده مع المدرب الروماني، تيتا فاليرو، لقيادة فريقه الكروي خلفاً للمستقيل عقيل هاتو، خلال منافسات الموسم الجاري.وذكر النادي في بيان، أن “ادارة النادي تعاقدت مع المدرب الروماني تيتا فاليريو، لقيادة الفريق ويساعده السوري عمار ريحاوي”.يذكر ان ابرز محطات تيتا التدريبية شهدت فوزه بكأس الاتحاد الاسيوي مع اتحاد حلب، والدوري السوري […]

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