​العثور على جثة رجل قتل داخل منزله في الخالدية بالأنبار

2019/02/23 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مصدر أمني في الأنبار، اليوم السبت، بأن قوة أمنية عثرت على جثة رجل قتل داخل منزله في الخالدية.

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