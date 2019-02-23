الاعلام الامني: التصدي لهجوم مسلح من قبل داعش الارهابي على قرية في صلاح الدين

2019/02/23 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، بقيام اهالي قرية في محافظة صلاح الدين بالتصدي لهجوم من عناصر تنظيم داعش.

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