ناسا توافق على قيام سبيس إكس برحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية

2019/02/23 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعطت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) موافقتها النهائية، الجمعة، لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لقيام مركبة مصممة حديثا بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس/ آذار.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسية أمام مساعي سبيس إكس لمساعدة ناسا على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة والذي توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء في 2011.

ومنحت ناسا شركة سبيس إكس 2.6 مليار دولار وشركة بوينج 4.2 مليار دولار لبناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى محطة الفضاء الدولية وهي مختبر أبحاث موجود على بعد 402 كيلومترا من الأرض .

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