الاتحاد الدولي لكرة القدم يجرد بيرو من تنظيم مونديال الشباب

2019/02/23 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عام والتي كان مقرر إقامتها في شهر أكتوبر من العام الجاري في بيرو من الدولة المنظمة.

جاء هذا وفقًا لبيان نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكد من خلالها أن زيارات التفتيش على منشآت البطولة كانت خلف ذلك القرار الصادم بالنسبة لبيرو.

وقال الاتحاد الدولي في البيان: "بعد عدة زيارات تفتيشية عن طريق الاتحاد الدولي وعدة اجتماعات مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم وظهور بعض التحديات الخاصة بالتنظيم وبالبنية التحتية قررنا أن كأس العالم للشباب تحت 17 عام لن تقام في بيرو".



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وأضاف: "الاتحاد الدولي يريد أن يعبر عن شكره لنظيره البيروفي وللسلطات هناك على المجهودات التي قدموها، ونقيم في الوقت الحالي الخيارات الأخرى المطروحة لتنظيم البطولة، وسنعلن عنها لاحقًا".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في الصيف الماضي عن حصول بيرو على حقوق تنظيم كأس العالم للشباب تحت 17 عام بنهاية الصيف المقبل.

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جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي هو البطل الحالي لتلك الفئة العمرية من بطولة كأس العالم بعد تحقيقه للبطولة التي أقيمت في الهند عام 2017.

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