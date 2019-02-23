الفساد يدفع توقعات اللبنانيين الاقتصادية نحو التشاؤم… والأداء العام يتراجع

2019/02/23 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت الحكومة اللبنانية ثقة مجلس النواب في الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري، بعد تأخير دام 9 شهور تقريباً بسبب المناكفات السياسية،

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