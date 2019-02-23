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اربع مواد فاسدة ضمن السلة الغذائية للمهجرين والوزير يتوعد

العراقاقتصاد

اربع مواد فاسدة ضمن السلة الغذائية للمهجرين والوزير يتوعد

السبت 23 فبراير 2019 - 10:46

مخيمات النازحين

كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ، اليوم السبت، عن وجود أربع مواد فاسدة وفق ما اثبته الفحص الصحي ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين.

وقال الوزير في بيان تلقت " الغدير" نسخة منه، ان "أربع مواد غذائية كان من المفترض توزيعها على النازحين ضمن السلة الغذائية البالغ عددها ( ٢٧٦٥٦ ) سلة، وهي (العدس والحمص والفاصوليا والبرغل) فشلت في الفحص الصحي ، وبالتالي سيتم إخراجها وإتلافها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارتين ".



وأكد الوزير أنه :" سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تلف وفشل هذه المواد في الفحص الصحي ومحاسبة المقصرين " ، مبيناً :" ان المشكلة لاتقتصر على الهدر الحاصل بسبب تلف هذه المواد، بل تتعدى ذلك الى المجازفة بسلامة النازحين فيما لو تم توزيع هذه المواد ضمن السلة الغذائية، وهذا الأمر لايمكن التهاون فيه ".



انتهى .



م ك

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