2019/02/23 | 10:53

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البشير يعلن حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات

العالم الاسلامي

البشير يعلن حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات

السبت 23 فبراير 2019 - 10:38

الرئيس السوداني عمر البشير

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم "أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات".وأضاف البشير خلال كلمته إنه سيستمر رئيسا للبلاد لكنه "سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين"، في إشارة (على ما يبدو) إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة، كما قال إنه سيجري "تدابير اقتصادية عاجلة ينبغي ان تتخذ بحكومة كفاءات".ودعا الرئيس السوداني جميع الأطراف إلى "النظر لدور القوات المسلحة كحامية وضامنة للاستقرار".انتهى...س ح

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