روسيا تختبر نظاما جديدا يساعد “صياد الليل” في تدمير الأهداف

2019/02/23 | 10:53

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متابعة:سومر نيوز

اختبر مهندسون روس نظاما ذكيا للاستطلاع والرمي من شأنه مساعدة طيار مروحية “مي-28 إن” (صيا...

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