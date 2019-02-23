الاتصالات تعتزم انشاء مصنع للأجهزة الالكترونية والفنية

2019/02/23 | 10:53

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن عزمها انشاء مصنع لصناعة اجهزة ومعدات فنية والكترونية محليا بتكاليف ب...

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