وزارة الهجرة والمهجرين تكشف عن وجود أربع مواد فاسدة ضمن مفردات السلة الغذائية التي توزع على النازحين

2019/02/23 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، السبت، عن وجود أربع مواد فاسدة وفق ما اثبته الفحص الصحي ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين، مؤكداً عزم الوزارة على إتلافها بالتنسيق مع وزارة الصحة.وقال موسى في بيان ان "أربع مواد غذائية كان من المفترض توزيعها على النازحين ضمن السلة الغذائية البالغ عددها (27,656) سلة ، وهي ( العدس والحمص والفاصوليا والبرغل ) فشلت في الفحص الصحي"، مبينا انه "سيتم إخراجها وإتلافها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارتين ".

واضاف انه "سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تلف وفشل هذه المواد في الفحص الصحي ومحاسبة المقصرين"، لافتا الى ان "المشكلة لا تقتصر على الهدر الحاصل بسبب تلف هذه المواد، بل تتعدى ذلك إلى المجازفة بسلامة النازحين فيما لو تم توزيع هذه المواد ضمن السلة الغذائية، وهذا الأمر لا يمكن التهاون فيه".

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