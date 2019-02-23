حشد البصرة يعلن تشكيل نواة قوة بحرية تضم غواصين

2019/02/23 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في البصرة، السبت، تشكيل نواة لقوة بحرية خلال احتفالية بمناسبة تخرج عشرات المقاتلين من دورة تدريبية تلقوا خلالها تدريبات عسكرية تشمل مهارات الغوص وقيادة الزوارق.وقال القيادي المحلي في الحشد الشعبي أبو كرار العبادي خلال الاحتفالية التي شهدها المركز الثقافي للشركة العامة للموانئ، إن "المقاتلين الذين تخرجوا من الدورة يبلغ عددهم أكثر من 60 مقاتلاً، وقد تلقوا خلال الدورة تدريبات مكثفة حول مهارات أساسية من بينها الرماية والغوص وقيادة الزوارق"، مبيناً أن "الخريجين يشكلون نواة قوة بحرية تابعة للحشد الشعبي في البصرة".ولفت العبادي، إلى أن "القوة في حال حصولها على زوارق فإنها سوف تخرج بدوريات مشتركة مع القوة البحرية العراقية بالتنسيق التام معها"، مضيفاً أن "القوة الجديدة تطمح إلى ممارسة دور في حماية المياه الإقليمية العراقية".يذكر أن العراق تقع ضمن حدوده مساحات من المياه الإقليمية التي تتولى حمايتها القوة البحرية من خلال تنفيذها دوريات يومية بواسطة سفن وزوارق عسكرية، فيما يقع على عاتق قوات حرس السواحل حماية مناطق ساحلية وجزء من شط العرب.

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