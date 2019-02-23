ضوء اخضر في ديالى لعودة قوات الصحوة الى قرية ملتهبة

2019/02/23 | 10:53

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، السبت 23 شباط 2019، عن اعطاء الضوء الاخضر بعودة الصحوات...





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