امانة بغداد تباشر تطوير شارع مهم بمنطقة الاعظمية

2019/02/23 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم السبت، عن تطوير شارع سهام العبيدي الذي يعد من اهم الشوارع بمنطقة الاعظمية. ملاكات دائرة بلدية الاعظمية قامت باعمال اكساء شارع (١٠)

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