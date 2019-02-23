الكشف عن مفاوضات سياسية لتحديد مستقبل العبادي السياسي

2019/02/23 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات سياسية بشأن مستقبل رئيسه السياسي، مشيراً إلى إن الأيام المقبلة ستشهد

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