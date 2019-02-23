2019/02/23 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشؤون الداخلية والامن : اعتقال متهم يقوم بابتزاز النساء

23/02/2019 10:35:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، السبت، عن اعتقال متهم يقوم بابتزاز النساء بعد تهكير الفيسبوك الخاص بهن.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"مفارز الشؤون الداخلية في قضاء الكاظمية، القت القبض على متهم يقوم بابتزاز النساء بعد تهكير صفحات الفيسبوك الخاصة بهن ومساومتهن بمبالغ مالية".

واضاف "جاءت عملية إلقاء القبض بعد ورود شكوى من إحدى ضحايا هذا المتهم على اثرها باشرت مفارزنا وبعد اخذ الموافقات القضائية بالبحث والتحري تم القاء القبض وتقديمه العداله لينال جزائه العادل لما اقترفته يداه".

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