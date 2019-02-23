تقرير يسلط الضوء على خفايا اللجنة الأولمبية العراقية.. ما علاقة عصائب أهل الحق؟

2019/02/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تطرقت صحيفة العرب الصادرة في لندن إلى امتداد الصراع السياسي المحتدم في العراق ليشمل بتأثيراته قطاع الرياضة، بعد أن كان له آثار “سيئة” في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية, واستخدام العلاقات السياسية لزيادة نفوذ الهيئات الادارية في اللجنة الاولمبية, أمام “عجز الحكومة” عن التدخل, خشية أن يقابلها فرض عقوبات دولية على الرياضة العراقية.وقالت […]

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