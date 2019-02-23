قضية خور عبد الله إلى الواجهة من جديد.. برلمانية تنادي بالتوصيات السابقة

2019/02/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت النائبة عالية نصيف، السبت، أنها ستطالب خلال الفصل التشريعي المقبل، بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي تشكلت في الدورة البرلمانية الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله، والمتضمنة اعادة النظر بالاتفاقية.وقالت نصيف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، انها “ستطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة التي تشكلت […]

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