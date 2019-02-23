البنتاغون: سنشارك في قوة دولية لإقامة

2019/02/23 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن واشنطن ستبقي بضع مئات من جنودها شمال شرقي سوريا "كوردستان سوريا"، كجزء من قوة دولية لإقامة منطقة آمنة.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون، الرائد شون روبرتسون، في مؤتمر صحفي.وأشار روبرتسون إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة التنف جنوبي سوريا، "ستواصل البقاء هناك".وأوضح أن "قوة المراقبة المتعددة الجنسيات ستضمن إرساء الاستقرار في المنطقة الآمنة مع القوات الأمريكية، وتمنع عودة تنظيم داعش، وستتشكل بالدرجة الأولى من حلفاء الناتو".وتجنب روبرتسون الإفصاح عن هوية الدول التي ستشارك في تلك القوة، التي ستتولى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها كوردستان سوريا وشمال شرقي سوريا، على امتداد الحدود مع كوردستان تركيا. وحول توصيف المنطقة، أكد أنها اصطلاحياً "منطقة آمنة"، وفيما إذا كانت القوات الأمريكية ستسير دوريات في المنطقة الآمنة، أجاب المتحدث بـ"نعم".كما لم يُجب المتحدث أسئلة بخصوص ما إذا كانت القوات الأمريكية ستنسحب من منبج أم لا، ومسألة نقاط المراقبة على الحدود مع كوردستان تركيا.وسبق أن أعلن ترمب في 19 ديسمبر 2018، قراره سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش، لكن دون تحديد جدول زمني.

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