حسام حسن يواصل التنقل بين الأندية ويتولى تدريب سموحة

2019/02/23 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، التنقل بين الأندية وتولى تدريب سموحة ليصبح فريقه الثالث في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

وكتب سموحة، بصفحته على فيسبوك بجانب صورة لحسام حسن، “رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن حسام حسن”، وأكد فرج عامر رئيس النادي إتمام التعاقد مع حسام وتوأمه إبراهيم في منصب مدير الكرة.

وبدأ حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، الموسم مع المصري البورسعيدي وانتقل إلى قيادة بيراميدز في أكتوبر/ تشرين الأول قبل إقالته الشهر الماضي بعد التعادل 3-3 مع الزمالك المتصدر.

ويعاني سموحة بشدة هذا الموسم وحقق أربعة انتصارات فقط من 23 مباراة في الدوري الممتاز كان آخرها 1-صفر على وادي دجلة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بفضل هدف سجله المهاجم حسام حسن الذي يحمل نفس اسم مدربه الجديد.

وسيصبح حسام حسن (52 عاما) رابع مدرب يتولى تدريب سموحة هذا الموسم بعد علي ماهر وطارق يحيى وعادل عبد الرحمن.

ويحتل سموحة المركز 12، في المسابقة المكونة من 18 فريقا، برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وسبق لحسام حسن، الذي أحرز 69 هدفا في 176 مباراة دولية مع مصر، تدريب أندية محلية أخرى هي الزمالك والإسماعيلي والمصرية للاتصالات ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري، إضافة إلى منتخب الأردن.

لكن أطول وأنجح مسيرة كانت لحسام حسن مع المصري حيث استمر من يوليو/ تموز 2015 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، لكنه ودع المسابقة قبل أن يقرر الرحيل.

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