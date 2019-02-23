خاص| عشائر الانبار توجه رسالة لأهالي المحافظة عبر الاتجاه

2019/02/23 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة

أكد المتحدث بسام عشائر الانبار سفيان العيثاوي، الحاجة الى “جهد استثنائي” لمسك الصحراء الغربية والحفاظ على مكتسبات النصر، موجها رسالة لأهالي المحافظة عبر قناة “الاتجاه”، فيما شدد على أن “داعش” الإرهابي لن يستطيع باعماله الجبانة إثارة طائفة ضد اخرى او كسب ود عشائر الانبار لان المعادلة اختلفت.

وقال العيثاوي في حديث لبرنامج “ساعة مكافشة” الذي تبثه قناة “الاتجاه”، “نحتاج الى جهد استثنائي لمسك صحراء الانبار الغربية”، عازيا السبب الى أن “مساحتها كبيرة وتحتاج لان يكون يكون هناك جهد للحفاظ على مكتسبات النصر”.

وطالب العيثاوي، بأن “يكون هناك زخما عسكريا وتعزيزات اخرى لدعم السواتر العسكرية الموجودة هناك”، موجها رسالة أبناء الانبار بـ”عدم الدخول والتوغل في صحراء الانبار الغربية إلا ضمن المساحات التي تتواجد فيها القطعات الامنية كون داعش يستغل الثغرات”.

وبخصوص تكرار حوادث الاختطاف في الانبار، قال العيثاوي، إن “مجلس عشائر الانبار المتصدية للإرهاب عقد اجتماعا سريعا وعاجلا واعلن مساندته للقوات الأمنية ومحلاحقة ما تبقى من داعش”، مؤكدا أن “الإرهاب يحاول زعزعة الوضع الامنية والاصطياد بالماء العكر عن طريق بعض أيتام داعش المتواجدون في المناطق الواسعة الخارجة عن السيطرة والتي تحتاج لاعداد كبيرة من القوات الأمنية من اجل مسك الارض فيها”.

وشدد بالقول، “لن يستطيع داعش باعماله الدنيئة والجابنة إثارة طائفة ضد اخرى او يكسب ود عشائر الانبار لان المعادلة اختلفت “، مؤكدا أن “عشائر الانبار المتصدية لداعش ترفض أفكار الإرهاب رفضا قاطعا”.

KKK

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