تصنيف عالمي جديد للائتمان في البلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

2019/02/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة S&P للتصنيفات على تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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