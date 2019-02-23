الاتصالات تعتزم إنشاء مصنع للأجهزة الإلكترونية والفنية

2019/02/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن عزمها إنشاء مصنع لصناعة أجهزة ومعدات فنية وإلكترونية محليا بتكاليف بسيطة ما يسهم بتعزيز الجانب الأمني والتشفير للمواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها.

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