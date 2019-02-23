وزير الدفاع الأمريكي ونظيره التركي يبحثان التعاون الدفاعي ومستجدات الوضع السوري

2019/02/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان مع نظيره التركي خلوصي أكار التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وقضايا متعلقة بالملف السوري.

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