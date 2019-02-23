السامرائي : في ذكرى حادث تفجير الإمامين في سامراء نستذكر الثمن الباهض الذي دفعته سامراء والعراق

2019/02/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي أن سامراء خصوصا والعراق عموما دفعا ثمنا غاليا من دماء الشعب العراقي ومن أمن بلادنا بسبب عصابة مجرمة ضالة ارتكبت جريمة تفجير الإمامين العسكريين عليهما السلام.

وقال السامرائي في بيانٍ صحفي : إن حادث تفجير الإمامين العسكريين عليهما السلام كان منعطفاً خطيراً مر به العراق ؛ ويجب أن نستلهم من تلك الحادثة الأليمة الدروس بضرورة القضاء على الإرهاب وعدم السماح للفكر الداعشي بالتسرب الى عقول أبنائنا.

كما طالب السامرائي بمناسبة مرور ذكرى حادث تفجير الإمامين بضرورة إنهاء العقوبات الجماعية التي فرضت على مدينة سامراء القديمة ؛ وإنهاء مظاهر إغلاق الطرق والمحال التجارية والسماح للاهالي بممارسة أعمالهم والتوقف عن سياسة قطع الأرزاق ، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الذي تحظى به المدينة منذ سنوات طويلة يجب أن ينعكس على حالة الناس المعيشية وبما يؤمن أوضاع الزائرين .

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