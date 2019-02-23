2019/02/23 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت وزارة الدفاع الأميركية تفاصيل القرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بشأن الإبقاء على قوة عسكرية في سوريا، قائلة إنه” تقرر تمركز بضع مئات من الجنود مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجرى التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.ونقلت قناة سكاي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعلن بقاء المئات من جنوده في سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يعلن بقاء المئات من جنوده في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).