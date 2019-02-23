2019/02/23 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنتمي كرافت للحزب الجمهوري كما كانت من أبرز داعميه مادياً في ولاية كنتاكي التي تنحدر منها.كان ترامب أعلن في السابع من ديسمبر كانون الأول أنه سيرشح ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي استقالت في نهاية عام 2018.وعملت ناورت بقناة فوكس نيوز قبل التحاقها بوزارة الخارجية الأمريكية.وبعد أن أعلن ترامب نيته لترشيحها انتقد الديمقراطيون ناورت على اعتبار أنها تفتقر للخبرة الدبلوماسية قبل أن تعتذر هي عن الترشح للمنصب.وظهرت عدة أسماء لمرشحات عبر الأربعة أشهر الماضية من بينها الأمريكية صاحبة الأصول المصرية دينا باول التي تعمل كمسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس.انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).