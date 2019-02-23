2019/02/23 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نادي انكليزي يرش ارضية ملعبه بالـ "ثوم" لهذا السبب

اقسام اخرى رياضة

نادي انكليزي يرش ارضية ملعبه بالـ "ثوم" لهذا السبب

السبت 23 فبراير 2019 - 11:05

ملعب مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي أقدم على رش أرضية ملعب أولد ترافورد بـ"الثوم"، للحفاظ على جودة العشب خلال المباراة التي ستجمعه مع ليفربول، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الانكليزي.

ويرغب مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولسكاير، أن يساعد هذا الحل في القضاء على الطفيليات، وتسهيل حركة الكرة على الأرضية، رغم أنه يبعث رائحة كريهة داخل الملعب، وفقاً لموقع "كورة".



من جانبه، قال أحد الخبراء إن الثوم قادر على قتل الفطريات، وحماية العشب، إلا أنه سيجعل رائحة الملعب مثل "المطبخ الإيطالي" عند بداية المباراة.انتهى .



م ك

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي انكليزي يرش ارضية ملعبه بالـ "ثوم" لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي انكليزي يرش ارضية ملعبه بالـ "ثوم" لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).