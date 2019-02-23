كم عدد السجناء الذين شملهم عفو قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في سيستان وبلوشستان؟

2019/02/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس دائرة العدلية في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق ايران/ ابراهيم حميدي اليوم السبت، إنه بعد إبلاغ قائد الثورة قرار العفو عن السجناء في

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