القيادات الأمنية في ديالى تعطي

2019/02/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن إعطاء الضوء الأخضر بعودة الصحوات إلى قرية ملتهبة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته

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