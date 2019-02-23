بوكيتينو: توتنهام سيخوض نهائي الكأس أمام بيرنلي

2019/02/23 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن ناديه سيخوض مواجهة بيرنلي اليوم السبت، وكأنها “نهائي الكأس” في ظل محاولته الاستمرار في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد مواجهة بيرنلي سيلعب توتنهام قمتين في لندن أمام تشيلسي وأرسنال قبل أن يحل ضيفا على بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني، إنه ينبغي على لاعبيه عدم التفكير في المباريات التالية حتى ينصب تركيزهم “بنسبة 200%” على التفوق على بيرنلي في الوقت الحالي.

وإذا حقق توتنهام فوزه الخامس على التوالي في الدوري فإنه سيقلص الفارق، ولو بشكل مؤقت، إلى نقطتين مع مانشستر سيتي وليفربول صاحبي الصدارة.

وقال بوكيتينو، الذي ربما يستعيد هدافه هاري كين من الإصابة أمام بيرنلي، “تركيزنا انصب هذا الأسبوع على التأكيد على اللاعبين أن أهم شيء بالنسبة لنا هو مواجهة بيرنلي”.

وأضاف “أمام بيرنلي يجب أن نمتلك الدوافع ونلعب بطاقة أكبر من باقي المباريات، يجب ِأن ندرك أن النقاط الثلاث أمام بيرنلي ستكون مؤثرة، ستكون مثل نهائي الكأس”.

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