نائب: ما نشر عن سعي مسجدي انشاء محافظة اسلامية بالعراق عار عن الصحة

2019/02/23 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب في البرلمان، ان التقارير التي تحدثت عن سعي السفير الايراني ايراج مسجدي انشاء محافظة اسلامية ب‍العراق لا تستحق الرد مطلقا، فيما اشار الى ان هذه التقارير عارية عن الصحة.ونقلت صحيفة عربية عن النائب قوله ان “التقارير التي تحدثت عن سعي السفير الايراني ايراج مسجدي انشاء محافظة اسلامية بالعراق وبالتحديد في سامراء، لا […]

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