التقاعد العامة ترد على انباء استقطاع الرواتب

2019/02/23 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت هيئة التقاعد الوطنية، السبت، على الاخبار التي وصفتها بـ"الكاذبة" بشأن وجود استقطاعات في رواتب المتقاعدين بموازنة 2019.وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول اخبار كاذبة عن وجود استقطاعات في رواتب المتقاعدين واحاديث عن قانون التأمينات الاجتماعية".

واضافت "نود التنويه لجميع المتقاعدين عدم الأنصات لهذهِ الأشاعات المغرضة لأن الهدف منها عرقلة مسيرة النجاحات المتحققة في كافة المجالات وأرباك المواطنين".

ومن جانبه اكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية، احمد عبد الجليل الساعدي، بحسب البيان، انه "لا يوجد أي استقطاع في رواتب المتقاعدين حالياً، وكذلك في موازنة 2019 "، مبينا إن "الهيئة مستمرة بصرف الرواتب التقاعدية بشكل منتظم".

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