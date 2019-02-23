الهجرة تحقق في وصول مواد فاسدة إلى مساعدات النازحين

2019/02/23 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، السبت، عن وجود 4 مواد فاسدة ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين، مؤكداً عزم الوزارة على إتلافها وفتح تحقيق بهذا الخصوص.وقال موسى في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، ان “4 مواد غذائية كان […]

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