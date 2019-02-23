2019/02/23 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت وزارة الصحة والبيئة, السبت, إنذارات لعدد من الانشطة الصناعية والخدمية في محافظة صلاح الدين لمخالفتها الشروط والقوانين البيئية.وقالت مديرية دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية, في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019), إن “مديرية بيئة صلاح الدين أنذرت عدداً من الأنشطة والمشاريع الصناعية والخدمية والمؤسسات الصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 إنذارات “بيئية” لأنشطة صناعية وخدمية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 إنذارات “بيئية” لأنشطة صناعية وخدمية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).