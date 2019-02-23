الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى

2019/02/23 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، فيما يتواصل الجدل الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق.وأكد التقرير الأخير للوكالة أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل المشترك الشامل" المبرم عام 2015.ويأتي ذلك بعد أسبوع على تهديد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، طهران بعقوبات جديدة، والطلب من حلفاء واشنطن الأوروبيين الانسحاب أيضاً من الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه إدارة أوباما بعد مباحثات ماراثونية.وفي 14 شباط/فبراير خلال المؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو بمشاركة إسرائيل وممثلين عن دول عربية، وصف مايك بنس، إيران بأنها "الخطر الأكبر" في المنطقة، معتبراً أنها تعد "لمحرقة جديدة" بسبب طموحاتها الإقليمية.وندد بنس بمبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الهادفة للسماح للشركات الأوروبية بمواصلة تعاملها مع إيران رغم العقوبات الأميركية، ودعاها إلى "الانسحاب" منها.ويعتبر الرئيس دونالد ترمب أن طهران لم تتخلَ عن تطوير السلاح النووي رغم استنتاجات أجهزة استخباراتها ومراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالتحقق من احترام إيران لالتزاماتها.ورفض الأوروبيون طلب مايك بنس، معتبرين أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "بالنسبة لنا تطبيق الاتفاق النووي مع إيران مسألة أمن أوروبي ونلاحظ أنه يطبق".من جهتها نفت إيران على الدوام أنها تسعى لتطوير برنامج نووي عسكري، مؤكدة حقها في برنامج نووي لأغراض مدنية، وأكدت وكالة الطاقة على الدوام حتى الآن أنها تلبي واجباتها في إطار الاتفاق.ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات مايك بنس بأنها "حاقدة وتنم عن جهل وسخيفة"، وأن السياسة الأميركية حيال إيران "وسواس مرضي".

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