استشهاد عدد من ابناء محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار

2019/02/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار على إيدي خلايا داعش الإرهابية صباح اليوم.

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