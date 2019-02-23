2019/02/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار – عراق برس- 23 شباط / فبراير: دعا مكتب حقوق الإنسان في المثنى، إلى تفعيل قانون مكافحة المخدرات الذي يتضمن بناء مصحات لمعالجة حالات الإدمان وذلك بعد ارتفاع نسب تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب في المحافظة.

وتابع ، ان ” فرق الرصد التابعة لمكتبه أشرت ارتفاعاً بنسب تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب دون السن القانونية وأن المهتمين بالتعاطي يتم وضعهم حاليا في مؤسسات عقابية بعيداً عن أي برامج للتأهيل النفسي والعلاج من الإدمان، مع ان مكافحة تلك الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة على صرف الأدوية النفسية فضلا عن تعزيز الجهد الأمني وإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين.

وعلى صعيد متصل وبناءا على معلومات دقيقة تمكنت مفارز مكتب مكافحة مخدرات سوق الشيوخ وبالاشتراك مع مفرزة من قسم امن الافراد من القاء القبض على متهم وضبطت بحوزته أقراص مخدرة من النوع المعروف محليا بالوردي وكمية من المشروبات الكحولية فيما تمكن مكتب مكافحة مخدرات الدواية من القاء القبض على متهم اخر صادر بحقه امر القاء قبض بناءا على اعترافات متهمين القي القبض عليهم بوقت سابق ضبط بحوزتهم كمية من المشروبات الكحولية .

بدورها تمكنت مفارز شعبة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتجارة الحبوب المخدرة في منطقة الحمزة الشرقي بعد معلومات حصلت عليها من قبل المصادر الخاصة و وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بلغت ٣١٥ حبة فيما تم التحقيق معه في التهم المسندة اليه من أجل إحالته إلى القضاء حتى ينال جزاءه العادل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر من كارثة المخدرات والقبض على متورطين في الديوانية وذي قار) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر من كارثة المخدرات والقبض على متورطين في الديوانية وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).