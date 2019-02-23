القبض على 6 متهمين لإعتدائهم على الكادر الطبي في ردهة الانعاش بمستشفى الحسين التعليمي

2019/02/23 | 11:44

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ذي قار – عراق برس- 23 شباط / فبراير: اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، السبت ، القبض على 6 متهمين لإعتدائهم على الكادر الطبي في ردهة الانعاش مع تحطيم الاجهزة الطبية والتجاوز على مفرزة الشرطة داخل مستشفى الحسين التعليمي.

وتابعت ، انها ” إتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين وتم عرضهم على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (230) من قانون العقوبات العراقي” . انتهى اح

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