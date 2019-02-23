نائبة: انفراجة بشأن أزمة حقيبة الداخلية في حكومة عبد المهدي

2019/02/23 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن تحالف البناء، كفاء فرحان، اليوم السبت، أن هناك انفراجة بشأن أزمة حقيبة الداخلية في الحكومة، لا سيما بعد التقارب بين تحالفي الفتح وسائرون.

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