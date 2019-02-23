الاتحاد الكردستاني يعقد اجتماعًا حاسمًا بشأن حكومة الإقليم

2019/02/23 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، عن اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد بعد ظهر اليوم لبحث آخر التطورات السياسية في الإقليم وبغداد، مبينا أن حزبه سيبحث إمكانية إنهاء مقاطعة جلسات برلمان الإقليم.

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