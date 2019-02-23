الصحة تنذر عددًا من الأنشطة الصناعية المخالفة في صلاح الدين

2019/02/23 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت، إنذارات لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية في محافظة صلاح الدين لمخالفتها الشروط والقوانين البيئية.

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