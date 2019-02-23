تحذير دولي لفنزويلا من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

2019/02/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخصين وقتلتهما خلال محاولتهما منع اغلاق معبر حدودي مع البرازيل.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ عن غوتيرش قوله في بيان إن ” “الأمم المتحدة سوف تستمر بالعمل […]

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