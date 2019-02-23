أطباء في البصرة ينظمون وقفة للمطالبة بحمايتهم من الاعتداءات

2019/02/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نقابة الأطباء في البصرة خلال وقفة نظمتها، السبت، في مقرها بتفعيل القوانين التي تحمي الأطباء على خلفية تكرار حالات تعرضهم إلى اعتداءات وتهديدات بسبب ممارسة أعمالهم في المؤسسات الصحية العامة.وقال رئيس فرع نقابة الأطباء في البصرة د.مشتاق جاسب ، إن “الوقفة جاءت لمطالبة الرئاسات الثلاث والحكومة المحلية في المحافظة بتفعيل القوانين التي تحمي […]

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