عالية نصيف: تطالب بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة في الدورة الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله

2019/02/23 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف أنها ستطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله والمتضمنة اعادة النظر بالاتفاقية، مبينة أنها ستتبنى مشروع إعادة النظر فيها واسترجاع حقوق العراق المسلوبة .وقالت في بيان اليوم :” سنطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلت […]

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