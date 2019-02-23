2019/02/23 | 11:55

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القطعات العسكرية المشتركة تستنفر امكانياتها على الحدود السورية العراقية

العراقامن

القطعات العسكرية المشتركة تستنفر امكانياتها على الحدود السورية العراقية

السبت 23 فبراير 2019 - 11:41

القوات الامنية العراقية

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن متابعتها تطور الأحداث في المنطقة الحدودية العراقية- السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق.

وأكدت العمليات المشتركة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه "إستنفار مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد و المراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على القوات المرابطة".



وشددت على "عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلية وأنها من أولوياتها القصوى".



وأضاف البيان "كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بأشرافها و بالتنسيق مع وزارة الهجرة و المهجرين و مفوضية حقوق الانسان و الجهات الأمنية و الحكومية الأخرى".



ونفت العمليات المشتركة "وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقاً".



وأوضحت، ان "البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً".



انتهى .



م ك

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