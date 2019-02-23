2019/02/23 | 11:55

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روحاني يتفقد معرضاً للعلوم والتقنيات في طهران

العالم الاسلامي ايران

روحاني يتفقد معرضاً للعلوم والتقنيات في طهران

السبت 23 فبراير 2019 - 11:39

اثناء تفقد الرئيس الايراني لواحة برديس

تفقد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت، معرض منتجات الشركات القائمة على المعرفة في واحة "برديس" للعلوم والتقنية في طهران.

وقام الرئيس روحاني عن قرب بتفقد أحدث الانجازات لـ 40 شركة معرفة تشارك في فعاليات المعرض.يذكر أن واحة "برديس" العلمية التقنية، تضم 250 شركة واكثر من 4 الاف مختص وتنتج نحو الف منتج معرفي.انتهى..س ح

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